الاقتصاد الألماني يواجه خطر الركود!

توقع معهد كيل للاقتصاد العالمي (IfW) أن يشهد الاقتصاد الألماني ركودًا فقط في عام 2025، في حين يتوقع معهد برلين للاقتصاد العالمي نموًا صغيرًا بنسبة 0.2 في المائة فقط.

ووفقًا للخبراء الاقتصاديين، فإنه "لا يمكن للحكومة الألمانية المستقبلية أن تتوقع رياحًا مواتية من الاقتصاد".

وأعلن معهد ميونيخ إيفو، اليوم الثلاثاء، أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 في المائة أمر ممكن إذا حددت الحكومة الجديدة المسار الصحيح للسياسة الاقتصادية، "وإذا فشل الاقتصاد في التغلب على تحدياته الهيكلية؛ فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لن يتجاوز 0.4 في المائة".

وفي العام المقبل، يتوقع الخبراء تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة، بعد أن انخفض بالفعل بنسبة 0.3 بالمئة في عام 2023 وأنه فقط من منتصف العام المقبل سيبدأ الاقتصاد في التحسن على بخطوات تدريجية.

وقالت جيرالدين داني كندليك، من معهد DIW للأبحاث الاقتصادية "نرى مزيجًا حاسمًا من الانكماش الاقتصادي والمشاكل الهيكلية.. وهذا أمر مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة للصناعة التحويلية التي تعتبر قوية للغاية في الصادرات".