مدير حرس الحدود بالداخلية السعودية: الأكاديمية العربية تلعب دورًا هامًا في سد احتياجاتنا

قال اللواء ركن شايع سالم شايع الودعاني مدير عام حرس الحدود، بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تلعب دوراً هاماً وبارزا فى سد احتياجات الوطن العربي بالكوادر المؤهلة في مجال النقل البحري ووصفها بالصرح العلمي الشامخ.

جاء ذلك خلال زيارته للمقر الرئيسي بالأكاديمية العربية بأبي قير حيث كان في استقباله الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية.



وأضاف "الودعاني": «أسعدني ما رأيته من تطور وإمكانيات عالية عالية في الأكاديمية، وأتمنى كل التقدم للملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ولهذه الأكاديمية والقائمين عليها ».

من جانبه رحب الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، بـاللواء ركن/ شايع سالم شايع الودعاني والوفد المرافق له ، معبرًا عن سعادته لهذه الزيارة التي تأتي في إطار تعزيز الروابط الثنائية.

وأكد "عبد الغفار" أهمية الزيارة حيث تعد فرصة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين الطرفين. مما يحقق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الجانبين.