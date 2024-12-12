بعد أن قرع جرس بورصة نيويورك.. ترامب يتعهد بتخفيضات ضريبية للشركات

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بخفض معدل الضريبة على الشركات إلى 15% من 21%، مشيرا إلى أنه يتحدث مع مستشاريه بشأن خفض الضرائب على مكاسب رأس المال والأرباح، وهي التغييرات التي ستحظى بقبول جيد من قبل المستثمرين ومن المرجح أن تحفز السوق.

وقال ترامب - في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية الاقتصادية بعد لحظات من قرعه لجرس افتتاح بورصة نيويورك للأوراق المالية اليوم /الخميس -: "رغبت حقا في خفض معدل الضرائب على الشركات إلى 15%، وسنكون قادرين على القيام بذلك، وسنعمل على خفض الضرائب بشكل أكبر".

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، تعهد ترامب أيضا بإجراء ما وصفه ب` "أمر عظيم"، حيث تعهد بخفض القواعد الفيدرالية وقد بدأ في تحديد الجهات التنظيمية المتعلقة بذلك. وأدلى ترامب بتصريحات أيضا في البورصة - قبل الافتتاح - مستغلا الفرصة للترويج للأجندة الاقتصادية التي خاض حملته الانتخابية على أساسها، لافتا إلى أن سياساته ستجلب فرص العمل، مؤكدا أن اقتصاد بلاده "سيكون قويا للغاية"، على حسب تعبيره.

وكان ترامب قد قرع جرس افتتاح بورصة نيويورك للأوراق المالية اليوم، وهي لحظة احتفالية للرئيس الذي عاد إلى البيت الأبيض في انتخابات احتل فيها الاقتصاد الأمريكي مركز الصدارة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية.

كما استغل ترامب المناسبة لتقديم جولة جديدة من التعهدات بخفض الضرائب، وهي أولوية رئيسية للعديد من المانحين السياسيين وقادة الأعمال الذين تجمعوا في قاعة تداول بورصة نيويورك. وتعد الفعالية التي أقيمت اليوم - في مركز شهير للرأسمالية الأمريكية - غنية بالرمزية لزعيم يستخدم سوق الأوراق المالية بشكل متكرر كمقياس للنجاح لسياساته الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب قد خاض حملته الانتخابية على أساس أجندة شاملة، تركزت على التخفيضات الضريبية، ما أكسبه دعم بورصة "وول ستريت" وقادة الأعمال، كما تظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين هذا العام فضلوا ترامب بناء على تعهداته بتوسيع الاقتصاد.

ومع ذلك، فإن مسار السوق قد يخضع لاختبارات من خلال تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية ضد شركاء تجاريين رئيسيين، حيث اقترح ترامب رسوما جمركية جديدة واسعة النطاق ضد الحلفاء والخصوم على حد سواء، والتي يحذر خبراء الاقتصاد من أنها قد ترفع الأسعار للأسر والشركات الأمريكية وتعيد توجيه أو تقليص تدفق التجارة العالمية، كما تعهد بأنه سيشرع في ترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين، ما أثار قلق بعض قادة الأعمال أيضا.