تلال الدم وأشجار العنكبوت.. تعرف على أغرب الأماكن حول العالم

تعددت مظاهر وعجائب خلق الله فى الكون وإن وصفت بشئ فإنما توصف ببديع صنع الله ولك فى ذلك حق التعجب وعدم التصديق لتصل فى النهاية إلى القول "سبحان الله " فتعال نتعرف على أحد هذه العجائب فما بين أن تصدق أو لا تصدق فى كلا الحالتين ستقف حائرا أمام قدرة الله.

نرصد فى هذه الأسطر بعيون البوابة أبرز هذه العجائب:

أولا: شلالات الدم

تقع بشرق القارة القطبية الجنوبية، تدفق خارجي لمياه ذات لون أحمر إذ تنحدر على الأنهار الجليدية ويبدو مظهرها للوهلة الأولى مريعًا بعض الشئ اذ أن مياهها تظهر بلون الدماء.

جدير بالذكر أن لون الدماء الذى يبدو فى الماء الذى تنهمر من الشلال واحمراه سببه كما أشار به علماء الفيزياء والطبيعة هو خصائصها التى تعود إلى أنها تحتوى على نسبة عالية من عنصر الحديد الذى عند تعرضه للاكسجين يتحول للون الأحمر.

أشجار العنكبوت

تقع بباكستان وهى عبارة عن أشجار تتشكل على هيئة شبكات مهولة وكثيفة من العناكب، وذلك بسبب هجرة العناكب اليها من المناطق التى تتعرض للفيضانات إذ أنها تتخذ منها بيوتا.فتتشكل على هذه الصورة

كهف البلورات بالمكسيك

يقع ذلك الكهف بولاية " تشيهواهوا المكسيكية" ويعرف بهذا الاسم نسبة إلى أنه يحمل أشكال كريستاليه مدهشة وسر ظهورها كما حددها علماء الفيزياء والطبيعة هو انصهار المياه المعدنية والحرارة الشديدة التى على إثرها تشكلت البلورات الاسطوانية الكبيرة والجدير بالذكر أن درجة حرارة هذا الكهف عاليه جدا وحتى الآن لم يعرف السبب.