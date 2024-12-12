القس أندريه زكي يشهد احتفال تنصيب إبرام زكريا راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالمحلة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم الخميس، في احتفال تنصيب القس إبرام زكريا راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالمحلة الكبرى.

حضر الاحتفال الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس أيمن سامي، رئيس مجمع مشيخة الدلتا، والقس شكري شاكر، رئيس مجلس المؤسسات الطبية، والقس نشأت وطسن، رئيس مجلس الكنيسة السابق، والقس إيهاب حلمي، رئيس اللجنة المالية بمجمع الدلتا، والقس حاتم فكري، راعي الكنيسة الإنجيلية بمنيا القمح، والقس مايكل رفعت، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي، والقس يوسف ميشيل، راعي الكنيسة الرسولية بالمحلة.

كما شارك في الحضور اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، لتقديم التهنئة، إلى جانب عدد من قيادات مجمع مشيخة الدلتا.

في كلمته خلال الحفل، هنأ الدكتور القس أندريه زكي شعب الكنيسة والقس إبرام زكريا وعائلته، معبرًا عن سعادته الكبيرة.

وأضاف قائلًا: "إننا نعيش في عالم يحيط به الحروب والصراعات من كل جانب، ورغم ذلك، تبقى أعيننا نحو الله، الذي نضع فيه ثقتنا. علينا أن نعلم أن الانقسامات دائمًا ما ترتبط بالتزييف، بينما يرتبط الوعد بالمسؤولية. اليوم، نرفع أعيننا إلى الله ونتحمل المسؤولية بكل أمانة، ساجدين له بالروح والحق. نصلي من أجل سلام العالم والمنطقة، ونشكر الله على سلام بلادنا."

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