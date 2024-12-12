رسميًا.. الدوحة تستضيف كأس السوبر الفرنسي

أعلنت الرابطة الفرنسية لكرة القدم بشكل رسمي، اليوم الخميس، عن إقامة النسخة المقبلة من كأس السوبر الفرنسي في العاصمة القطرية الدوحة.

تشهد مباراة كأس السوبر الفرنسي مواجهة نارية بين باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري وكأس فرنسا، وفريق موناكو وصيف الدوري.

موعد مباراة كأس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وموناكو

يقام كأس السوبر الفرنسي يوم الأحد الموافق الخامس من يناير المقبل على ملعب 974، أحد الملاعب التي استضافت مباريات كأس العالم قطر 2022.

يسعى باريس سان جيرمان إلى تحقيق لقبه الثالث عشر في كأس السوبر الفرنسي، وهو رقم قياسي لا يزال الفريق الباريسي يحتفظ به، حيث يتفوق على أقرب ملاحقيه أولمبيك ليون صاحب الـ8 ألقاب.

باريس سان جيرمان هو حامل لقب كأس السوبر الفرنسي في النسخة الماضية، بعدما حصد اللقب على حساب تولوز.

من جانبه، يأمل موناكو في تحقيق مفاجأة وخطف اللقب من باريس سان جيرمان، حيث يأمل استغلال هذه الفرصة لتحسين صورته محليًا وقاريًا.