نقيب المعلمين: مطلوب تشريع يغلّظ عقوبة الاعتداء على المعلم

كلّف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حازم الألفي، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمنصورة، بتقديم الدعم والمساندة لخالد بركات، مدير مدرسة سعد الشربيني بالبجلات، مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، الذي تعرض لاعتداء من بلطجية خلال اليوم الدراسي. الاعتداء أسفر عن إصابته بجروح قطعية في الذراع والقدم والوجه.

وشدد "الزناتي" على أهمية تواجد محامي النقابة الفرعية مع المعلم في جميع مراحل التحقيق للدفاع عنه والحفاظ على حقوقه الأدبية والمهنية.

وطالب الزناتي بتغليظ عقوبة الاعتداء على المعلمين أثناء أدائهم واجبهم داخل المؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أهمية تشديد تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، وتعزيز التواصل الإيجابي بين أطراف العملية التعليمية. كما دعا إلى إصدار تشريع عاجل يجرّم الاعتداء على المعلمين بشكل صارم.

وأكد الزناتي التزام النقابة الكامل بالدفاع عن حقوق المعلمين وهيبتهم، حفاظًا على استقرارهم النفسي والمهني، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.