بطلة "سنو وايت".. المصرية مريم شريف تفوز بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان البحر الأحمر

مُنحت جائزة أفضل ممثلة فى حفل ختام مهرجان البحر الاحمر السينمائى الدولى، للنجمة المصرية مريم شريف، عن دورها فى فيلم "سنو وايت" اول بطلة سينمائية من قصار القامة.

قصة فيلم "سنو وايت"

تدور أحداث فيلم "سنو وايت" حول "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، تمامًا كما تفعل أي فتاة أخرى. لكنها تواجه بعض الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التي تفرضها الثقافة المحيطة.

في سعيها لهذا الحلم، تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية بعيدًا عن القيود الاجتماعية اليومية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة فى إتمام زواج أختها.

الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن ويجمع بين لايت دراما والأسلوب الواقعي. تجسد البطلة الشابة مريم شريف دور إيمان، ويشاركها في البطولة الفنان محمد ممدوح في دور عماد، والفنان محمد جمعة، وخالد سرحان، وصفوة، إلى جانب ظهور مميز للفنان كريم فهمى.

من هى مريم شريف؟

مريم شريف، هي صيدلانية درست في الجامعة الألمانية في برلين واقنعتها المخرجة تغريد أبو الحسن بالمشاركة في بطولة الفيلم والذي يتناول قصة إيمان فتاة من قصار القامة تعيش في مصر وتحلم بأن تعيش حياة طبيعية.