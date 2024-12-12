أبو ريدة يجتمع بأعضاء مجلس الإدارة فور عودته للقاهرة

يجتمع هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، بباقي أعضاء الإدارة فور عودته إلى القاهرة للتنسيق علي تشكيل اللجان في الفترة المقبلة.



وقرر ابو ريدة تأجيل كل الملفات التي تخص اتحاد الكرة بعد عودته من اجتماع كونجرس الفيفا.

تقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالتهنئة لـ هاني أبو ريدة، عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف، بانتخابه هو وقائمته لقيادة اتحاد الكرة المصري خلال السنوات الأربعة المقبلة وحتى عام 2028.