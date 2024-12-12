نزفنا العديد من النقاط.. بيان لـ السكة الحديد مودرن بشأن مباراة الداخلية

أكدت إدارة نادي السكة الحديد مودرن ثقتها الكاملة في كفاءة ونزاهة لجنة الحكام الرئيسية ودعمها الكامل لأعضائها في خطة تطوير التحكيم المصري ولمجلس اتحاد الكرة الجديد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

وقالت ادارة النادى فى بيان لها : عملا بهذا المبدأ لم يكن لتمر أحداث مباراة السكة الحديد مودرن والداخلية مرور الكرام دون رد فعل حقيقي.

واضافت : تاكيدا وعملا بمبدأ دعم التحكيم المصري نعرض ما شهدته المباراة من أخطاء تحكيمية جسيمة للحكم الدولي محمود معروف صنعت الفارق في نتيجة المباراة.

وحددت ادارة النادى الأخطاء فى :

اولا.. لم يحتسب الحكم ركلتي جزاء صحيحة ١٠٠ ٪ لصالح السكة الحديد مودرن لا يختلف عليها أحد.

ثانيا.. احتسب هدف لنادي الداخلية شهد ذهول الجميع داخل الملعب حيث أن الكرة لم تتخطى خط المرمى ليحسبها هدف.

ثالثا.. توقفت المباراة اكثر من مرة ولم يتم احتساب وقت بدل من الضائع أثر هذا التوقف الذى حدث خلاله العديد من التبديلات والاصابات .

وأكدت أن الكيل الكيل من هذه القرارات التي أثرت على ترتيب الفريق في جدول الدوري خاصة وانها ليست المباراة الأولى التي حدث بها أخطاء على فريقنا.

وأشارت ادارة النادي الى أن مخالفة القانون الواضحة في كافة الحالات السابقة لا ينبغي أن تمر مرور الكرام واهابت بلجنة الحكام ضرورة اتخاذ التدابير التي تصحح مسار التحكيم المصري في الفترة المقبلة وحفظ كافة الحقوق في احتجاج إدارة نادي السكة الحديد مودرن.