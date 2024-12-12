موقف مرموش.. تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة ليون في الدوري الأوروبي

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به أولمبيك ليون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

يحل فريق آينتراخت فرانكفورت بقيادة عمر مرموش، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره ليون بملعب جروباما، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يجلس مرموش على مقاعد بدلاء آينتراخت فرانكفورت أمام ليون، بقرار من المدرب توبمولر، الذي فضل اختزان ورقته الرابحة على دكة الاحتياط.

سجل عمر مرموش 3 أهداف وصنع 2 آخرين مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي، حيث يتألق خلال الموسم الجاري ويقدم مستويات رائعة في الدوري الألماني واليورباليج.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 13 نقطة، بينما يأتي ليون سابعًا وفي رصيده 10 نقاط.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة ليون في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: كولينز - روبن كوخ - آرثر ثياتي - نكونكو

خط الوسط: توتا - محمود داوود - فارس شعيبي - أنسجار كناوف

وفي الهجوم: ماريو جوتزه - هوجو إيكيتيكي.