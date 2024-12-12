أبو ريدة يتلقى رسائل تهنئة من الاتحاد الآسيوي والقطري والعراقي والموزمبيقي

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم عددا من رسائل التهنئة بمناسبة انتخاب المهندس هاني أبو ريدة رئيسا للاتحاد ومجلس إدارة جديد ، من عدد من القيادات الكروية في الوطن العربي والقارتين الإفريقية والآسيوية،

وأعرب الشيخ سلمان بن ابراهيم بن حمد آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي في رسالته عن أحر التهاني لأبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة متمنياً لهم التوفيق في قيادة الكرة المصرية نحو آفاق واسعة من التميز والازدهار.

كما أرسل عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم رسالة مماثلة لهاني أبو ريدة وجميع أعضاء مجلس الإدارة متمنياً التوفيق والازدهار للكرة المصرية.

وفي رسالته أعرب جاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم عن سعادته بنيل أبو ريدة وأعضاء مجلسه ثقة الجمعية العمومية ومتطلعا لاستمرار التعاون بين الاتحادين.

وتلقى المهندس هاني أبو ريدة رسالة تهنئة له ولأعضاء مجلسه بهذه المناسبة من فيصل اسماعيل سدات رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم.

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