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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد فوزه بجائزة مهرجان البحر الأحمر.. قصة فيلم "منفذ لخروج السيد رامبو"

منفذ لخروج السيد
منفذ لخروج السيد رامبو
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أعلن منذ قليل عن فوز فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وذلك فى حفل الختام.

 

فيلم "منفذ لخروج السيد رامبو" ينتمى الى الافلام الروائية الطويلة،  وهو التجربة الأولى  للمخرج خالد منصور، وتدور أحداث الفيلم حول حسن، الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي.

 

 

شارك المخرج خالد منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

 

 

 

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