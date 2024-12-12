كأس الرابطة.. غزل المحلة يضرب زد بثلاثية في الشوط الأول

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، ضيفه زد بثلاثية نظيفة خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد المحلة، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

سيطر غزل المحلة على مجريات اللعب في الشوط الأول، وترجم سيطرته إلى 3 أهداف في شباك زد.

مباراة غزل المحلة ضد زد في كأس الرابطة

افتتح محمد حمدي زكي التهديف في الدقيقة 11، بعد تمريرة من عبده يحيى، ثم أضاف حميدو الهدف الثاني في الدقيقة 25 من صناعة محمد علي بن حمودة، قبل أن يختتم عبده يحيى الثلاثية في الدقيقة 38.

تعد هذه المباراة، الظهور الأول للمدرب شوقي غريب على رأس الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بعد التعاقد معه خلال الأيام القليلة الماضية، خلفًا لـ أحمد عيد عبد الملك الذي قدم استقالته لمجلس إدارة النادي.

يشارك فريق غزل المحلة في بطولة كأس الرابطة بالمجموعة الثانية، التي تضم: زد، المصري، البنك الأهلي، سيراميكا كليوباترا.