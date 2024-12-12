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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مسؤول بالخارجية السورية: الجميع يٌركز على خدمة الوطن وتحقيق مصلحة الشعب

السفير الدكتور رياض
السفير الدكتور رياض عباس، مسؤول في وزارة الخارجية السورية
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أكد السفير الدكتور رياض عباس، مسؤول في وزارة الخارجية السورية، أن الشعب السوري يقف متحدًا تحت راية واحدة لدعم المرحلة الجديدة التي تقودها حكومة الإنقاذ، مشيرًا إلى أن القرارات الصادرة عن الاجتماعات الأخيرة حظيت بترحيب كبير من السوريين داخل البلاد وخارجها.

وأوضح “عباس”، خلال مداخلة على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجهود الحالية تُركز على خدمة الوطن وتحقيق مصلحة الشعب بعيدًا عن النزاعات والتجاذبات، لافتا إلى أن سوريا ترحب بأي مبادرات تسهم في تعزيز استقرارها وإعادة إعمارها، وتعمل وفق رؤية وطنية واضحة لتحقيق التحولات الإيجابية على المستويات كافة.

وواصل: "سوريا تتعامل مع جميع الأطراف بما يراعي سيادتها ومصالحها الوطنية، وتسعى إلى بناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل واستقلالية القرار الوطني"، مؤكدا انفتاح سوريا على توطيد علاقاتها مع الدول العربية، مع الالتزام بنهج سياسي مستقل تدعمه حكومة الإنقاذ لتحقيق مستقبل أفضل للشعب السوري.

السفير الدكتور رياض عباس وزارة الخارجية السورية المرحلة الجديدة