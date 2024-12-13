منها شحوب الوجه.. تعرف على علامات ضعف الدورة الدموية

يظهر ضعف الدورة الدموية بشكل واضح فى الشعور بالبرد القارص مما ينجم عنه أعراض خطيرة تتسبب فى التعرض لأمراض يجب معرفتها والانتباه إليها خاصة لو ظهرت علامات بعينها تنذر بالخطر الذي حدده أحد الأطباء.

فى هذه السطور تعرف معنا على هذه العلامات ناصحين بأن تنتبه إليها جيدا تجنبا لمخاطر هذه العلامات المؤدية إلى أمراض خطيرة إذ إنك عزيزى القارئ فى غنى عنها خاصة أن "الوقاية خير من العلاج "إذ تعرفت على تلك العلامات وانتبهت اليها.

بهذا الصدد يقدم الدكتور “كايوان خان “،الطبيب العام بعيادة ”هانا لندن ”أسباب ضعف الدورة الدموية والعلامات التى يجب الانتباه إليها.

وأشار إلى أسباب ضعف الدورة الدموية فيحددها في كل من تداخل شئ ما مع تدفق الدم مثل جلطات الدم ضيق الأوعيه الدموية ممما يعيق وصول الاكسجين والعناصر المغذية إلى الانسجة والعضلات والاعضاء وعنها تظهر علامات يجب الانتباه اليها إذ حددها فى الاتى.

شحوب الوجه

شحوب الوجه من العلامات الخطيرة للغاية المصحوبة بزرقة بالجلد التى ينتج عنها قله تدفق الدم المصاحب له قلة عدد خلايا الدم الحمراء التى بدورها تحمل الاكسجين فى هذه الحاله مما يجعل قدرتها على حمل الاكسجين ضئيلة فيصاحبها إصابة الجلد بالجفاف وعنها الشحوب والزرقة للوجه.

الدوالب

بسبب ضعف الدورة الدموية وقلة تدفق الدم ينتج عنها على التوالى ضعف صمامات الأوردة مما يترتب عليه تجمع الدم بدلا من تدفقه بكفاءة إلى القلب وعندها تظهر "الدوالى " التى تعرف بأنها "أوردة منتفخة وملتوية تظهر عادة فى الساقين " مسببه مع مرور الوقت لو اهملت أعراض التورم المصحوب بألم شديد بالساقين.

تساقط الشعر

يضيف "خان " إلى قائمة العلامات أنه مع ضعف الدورة الدموية قد يتساقط الشعر وذلك بسبب عدم وصول الدم المحمل بالاكسجين والعانصر الغذائية إلى بصيلات الشعر مما يجعل الشعر هش وضعيف مما يجعله يتساقط

التعب والإرهاق

يوضح “خان “ أن الإرهاق والتعب يعد من ”أحد العلامات الخاصة بضعف الدورة الدموية المصحوب بالشعور بالتعب والخمول ”ان سببه يعود إلى ان تدفق الدم اذ يصبح مقيد بحيث تصبح الانسجة والعضلات مفتقرة الى الاكسجين والعناصر الغذائية التى بدورها تؤثر تأثيرا سلبيا على تنظيم درجة حرارة الجسم فتسبب الشعور الدائم بالبرودة المصاحب له الكسل والخمول.

الشعور بالبرد

يشير"خان " أن الشعور بالبرد المستمر يعد مؤشر لضعف الدورة الدموية اذ ان سببه توقف تدفق الدم بشكل يمتد إلى أطراف الأصابع والقدمين مما يساهم فى تغير لون الجلد إذ يميل لونه إلى الأزرق المصاحبة بالشعور بالألم والوخز فى الأطراف.

تقلصات مؤلمة

وأضاف "خان " إلى قائمة العلامات التقلصات المؤلمة ومنها التشنج للعضلات الذى يرافقه الشعور بالألم الشديد بالساقين مما يعقبه الشعور بالألم الشديد عند اى حركة بسبب عدم كفايه تدفق الدم الذى لا يمكنه تلبية احتياجات العضلات فتصاب بالتشنج الذى يصاحبه ألم شديد.

الجروح بطيئة الالتئام

وأشار "خان " إلى أن من علامات ضعف الدورة الدموية الشعور ببطء الشفاء عند الإصابة بالجروح إذ أن هذا البطء يكمن فى استغراق مدة طويلة للشفاء بسبب عدم وصول الدم الى المنطقة المصابة التى ينتج عنها عدم وفرة الخلايا المناعية الضرورية للشفاء مما يترتب عليه الإصابة بالعدوى.