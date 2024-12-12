حمزة العيلي يُتوج شرفيًا في مهرجان ليالي المنيا المسرحية

في خطوة مميزة، يتولى الفنان حمزة العيلي الرئاسة الشرفية للدورة الثانية من مهرجان "ليالي المنيا المسرحية"، الذي تنظمه مؤسسة "تياترو الصعيد".

المهرجان ينطلق في 16 ديسمبر بعرض افتتاحي بعنوان "خمسة رجال بالطابق العلوي" من تأليف وإخراج كيرو صابر.

فعاليات المهرجان تستمر حتى 19 ديسمبر، بمشاركة ستة عروض مسرحية تنافسية تُعرض يوميًّا على خشبة مسرح مركز الجزويت التربوي بالمنيا.

هذه المبادرة تأتي ضمن مشروع شمال إفريقيا الثقافي، التابع للصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق)، لتعزز دور المسرح في دعم المواهب المحلية وتسليط الضوء على القضايا الثقافية والاجتماعية.