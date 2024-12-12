محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف في ليفربول لشهر نوفمبر.. فيديو

فاز النجم المصري محمد صلاح اليوم الخميس، بجائزة أفضل هدف في ناديه ليفربول الإنجليزي عن شهر نوفمبر الماضي.

حصد محمد صلاح جائزة أفضل هدف في ليفربول لشهر نوفمبر، بعد استفتاء جماهيري أجراه النادي عبر موقعه الرسمي، حيث تنافس هدف الفرعون مع العديد من الأهداف الرائعة التي سجلها لاعبو الريدز خلال الشهر الماضي.

تفوق هدف صلاح الرائع في شباك برايتون، والذي وصفه الكثيرون بالصاروخي، على باقي الأهداف المتنافسة، وحصد أعلى نسبة تصويت من قبل جماهير الريدز.

حصل هدف محمد صلاح في شباك برايتون على المركز الأول في التصويت، متفوقًا على أهداف كل من: دومينيك سوبوسلاي في شباك ساوثهامبتون، لويس دياز في شباك باير ليفركوزن الألماني، أليكسيس ماك أليستر في شباك ريال مدريد الإسباني، وداروين نونيز في شباك أستون فيلا.

هدف محمد صلاح في شباك برايتون

جاء هدف محمد صلاح في مرمى برايتون، يوم 2 نوفمبر الماضي، حينما سجل نجم المنتخب الوطني هدف الفوز لفريقه، حيث كان رفاقه متأخرين في النتيجة بهدف للا شيء، قبل أن يدرك كودي جاكبو التعادل، ويسدد صلاح صاروخية بعدما راوغ مدافع النوارس في الدقيقة 72، ليحصل ليفربول على نقاط المباراة، التي جمعت بينهما في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 13 هدفًا، بالتساوي مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.