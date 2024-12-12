ماليزيا ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن الحقوق الأساسية المطلقة للفلسطينيين

رحبت ماليزيا، بتبني قرارين متعلقين بالحقوق الأساسية للفلسطينين، اللذين تم اعتمادهما خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت أمس في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية الماليزية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية (برناما)- أن القرار الأول "المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة"، يعبر عن دعوة جماعية من المجتمع الدولي لإنهاء العنف، وضمان المسؤولية، وتحقيق السلام والاستقرار الدائمين هناك.

وأضاف أن القرار الآخر "الدعم الكامل لولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)"، يعكس الدعم الثابت من المجتمع الدولي لدور الوكالة وولايتها، ويؤكد التزامًا قويًا بمكافحة أي محاولات لإضعاف أو إنهاء عملياتها.

وأكد البيان أن ماليزيا دعت المجتمع الدولي إلى تنفيذ القرارين بشكل كامل وفوري.

وأضاف "أن ماليزيا تتمسك بموقفها الثابت في دعم حق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وكانت ماليزيا، قد أدانت أمام الجلسة الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأعمال العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية، ودعت إلى التدخل الدولي الحازم للتعامل مع الأزمة الإنسانية الحادة في غزة خاصة.