أمين عام الناتو يدعو لزيادة الإنفاق العسكرى لمستويات حقبة الحرب الباردة

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسى /الناتو/، مارك روته، الدول الأعضاء بالحلف إلى العودة لمستويات الإنفاق العسكرى التى كانت سائدة خلال حقبة الحرب الباردة لمواجهة "التهديدات الروسية المتصاعدة".

وأكد "روته"، على الحاجة إلى زيادة كبيرة فى ميزانيات الدفاع، عقب ورود تقارير تفيد بأن الحلف "قد يحدد هدفا جديدا للإنفاق العسكرى يصل إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2030"، وذلك بحسب ما أوردت مجلة /بولتيكو/ فى نسختها الأوروبية اليوم الخميس.

كما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى أن هذه الأموال ضرورية لإنعاش قطاع الصناعات الدفاعية "الذى يعانى من تراجع"، وذلك لمواجهة "التهديدات العسكرية الروسية"، على حد قوله.

ولفت إلى أنه "خلال الحرب الباردة.. كان الأوروبيون ينفقون أكثر من 3% من ناتجهم المحلى الإجمالى على الدفاع، ففى أوائل الثمانينيات، وقبل انهيار الاتحاد السوفييتي، أنفق الأعضاء الأوروبيون فى الناتو ما متوسطه 3.8% من ناتجهم المحلى الإجمالى على الدفاع".

وتُقدر المفوضية الأوروبية أن الإنفاق الدفاعى لدول الاتحاد الأوروبى خلال العقد المقبل يجب أن يرتفع بمقدار 500 مليار يورو (529 مليار دولار).