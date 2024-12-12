مستشار الأمن القومي الأمريكي: نهدف لإبرام اتفاق بشأن غزة الشهر الجاري

أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى ضمان الإفراج عن المحتجزين وإعادتهم إلى عائلاتهم.

وقال سوليفان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عقب محادثاته مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بلاده تهدف لاتمام الاتفاق بشأن غزة خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أنه خلال لقائه مع نتنياهو شعر بأنه "جاهز للتوصل إلى صفقة بشأن الوضع في غزة".

وأضاف أن الولايات المتحدة تبذل جهودًا كبيرة لضمان عودة الرهائن، وأن المباحثات مع المسئولين الإسرائيليين ركزت أيضا على تسهيل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة في أقرب وقت ممكن.