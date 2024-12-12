وزير دفاع إيطاليا: مستعدون للمساهمة بمهمة حفظ سلام فى أوكرانيا وغزة ولبنان

قال وزير الدفاع الإيطالى جويدو كروسيتو، اليوم /الخميس/، إن إيطاليا ستكون على استعداد للمساهمة فى مهمة حفظ سلام دولية مستقبلية فى أوكرانيا، إلى جانب غزة ولبنان.

جاء ذلك، فى تصريحات أدلى بها كروسيتو للصحفيين، فى نهاية اجتماع وزراء دفاع مجموعة 5+5 فى مدريد، ردًا على سؤال عما إذا كانت إيطاليا على استعداد لنشر قوات حفظ سلام فى أوكرانيا، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.

وقال كروسيتو: "آمل أن أتحدث عن السلام وحفظ السلام فى أقرب وقت ممكن فى أوكرانيا، ولكن أيضا فى غزة ولبنان"، مضيفًا: "نحن على استعداد للعب هذا الدور، وهو الدور الذى تميزنا به دائما كأمة".