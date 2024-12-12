غرفة السياحة تعلن طرح باقات حج مميزة "لا تخضع للقرعة"

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن توفير فرص حج من خلال طرح باقات حج مميزة لعملاء الشركات، والتي تباع بسعر مرتفع عن الباقات السياحية العادية ولكنها "دون قيد أو شرط على المواطن" بما في ذلك القرعة الإلكترونية.

وقالت الغرفة، في خطاب للشركات، إن البرامج المميزة سيتم تنظيمها تحت مظلة رقابة من الجهة الإدارية "وزارة السياحة والآثار"، لضمان الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين، ومن خلال تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن في تنفيذ تلك البرامج المتميزة.

وتابعت: "ويمكن لشركة السياحة الاشتراك في هذه الباقة من خلال التقدم بطلب لمكتب الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار، موضحا به العدد الذي ترغب الشركة فى تنفيذه حتى يتسنى للجهة الإدارية الموافقة وفقا لما تراه مناسبا في هذا الشأن، وذلك بحد أقصي يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024".

كانت غرفة شركات السياحة طرحت الموسم الماضي 1445 هـ، نحو 28 ألف تأشيرة حج مميزة لا تخضع للقرعة الإلكترونية وقانون بوابة الحج، ولكنها لم يباع منها سوى نحو 2800 تأشيرة فقط، وذلك بعد أن وصل سعر التأشيرة الواحدة إلى 5 آلاف دولار بخلاف البرنامج.