اقرأ غدًا في «البوابة».. جولة السيسي الأوروبية.. تعزيز الشراكات مع الدنمارك والنرويج وأيرلندا

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الجمعة 12 ديسمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
جولة السيسي الأوروبية.. تعزيز الشراكات مع الدنمارك والنرويج وأيرلندا
غارات إسرائيلية وتركية على المواقع العسكرية السورية
هيومن رايتس ووتش: هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة تورطت في جرائم حرب
جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ أول انسحاب لقواته من لبنان منذ الهدنة
الشاعر السوري أدونيس: المسألة ليست تغيير النظام بل تغيير المجتمع
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
داعش يتبنى هجومًا انتحاريًا أسفر عن مقتل وزير أفغاني