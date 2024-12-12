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الخميس 12 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. جولة السيسي الأوروبية.. تعزيز الشراكات مع الدنمارك والنرويج وأيرلندا

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الجمعة 12 ديسمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

جولة السيسي الأوروبية.. تعزيز الشراكات مع الدنمارك والنرويج وأيرلندا
غارات إسرائيلية وتركية على المواقع العسكرية السورية
هيومن رايتس ووتش: هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة تورطت في جرائم حرب
جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ أول انسحاب لقواته من لبنان منذ الهدنة
الشاعر السوري أدونيس: المسألة ليست تغيير النظام بل تغيير المجتمع
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
داعش يتبنى هجومًا انتحاريًا أسفر عن مقتل وزير أفغاني

السيسي الدنمارك النرويج أيرلندا هيئة تحرير الشام الاحتلال الإسرائيلي غزة