استبعاد مصطفى شوبير من القائمة النهائية لأفضل حارس في إفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، استبعاد مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، من القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2024.

وكان شوبير ضمن القائمة المختصرة المكونة من 5 حراس للأفضل داخل القارة الأفريقية، قبل تقليصها إلى 3 حراس فقط.

قائمة المرشحين لحصد جائزة أفضل حارس في أفريقيا لعام 2024

يتنافس على جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا 3 حراس، هم: أندريه أونانا، حارس مرمى منتخب الكاميرون ومانشستر يونايتد الإنجليزي، ويحيى فوفانا، حارس مرمى منتخب كوت ديفوار ونادي أنجيه الفرنسي، بجانب رونوين ويليامز، حارس مرمى جنوب أفريقيا ونادي صن داونز.

أسهم شوبير في حصول الأهلي على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية على حساب الترجي التونسي.

وكان «كاف» استبعد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي من القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2024.

وينافس الأهلي غريمه التقليدي الزمالك على جائزة أفضل ناد في أفريقيا، بجانب صن داونز الجنوب أفريقي، بعد إعلان القائمة النهائية للظفر بجائزة النادي الأفضل في القارة السمراء.