السفير الكويتي بالقاهرة: 300 اتفاقية تثبت عمق العلاقات بين مصر والكويت

أكد السفير الكويتي بالقاهرة غانم صقر الغانم، أن مصر كانت وما زالت شريكًا استراتيجيًا للكويت في مختلف المجالات.

وأوضح السفير الكويتي بالقاهرة، أن العلاقات بين البلدين مدعومة بأكثر من 300 اتفاقية ثنائية تشمل مجالات السياسة، الأمن، والثقافة، مما يعكس عمق التعاون المشترك.

وأشار السفير الكويتي بالقاهرة، إلى أهمية الاجتماع الأخير للجنة المشتركة المصرية الكويتية، الذي عُقد في سبتمبر الماضي، كخطوة لتعزيز التعاون بين الجانبين.

كما شدد السفير الكويتي بالقاهرة، على الروابط الشعبية المتينة بين الشعبين، مشيرًا إلى أن نحو 7000 طالب كويتي يتلقون تعليمهم في الجامعات المصرية، بينما يساهم حوالي 460 ألف مصري في دعم مسيرة التنمية بالكويت.

وأضاف السفير أن مصر كانت دائمًا داعمًا قويًا للكويت.

كما أثنى على دور مصر الإقليمي، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز أواصر التعاون مع القاهرة لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، تحت عنوان "مصر والكويت.. مصير مشترك في عالم متغير".





IMG-20241212-WA0019

IMG-20241212-WA0018