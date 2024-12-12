عماد زيادة: نجاحي في مسلسل "نعمة الأفوكاتو" تعويض من ربنا

أعرب الفنان عماد زيادة، عن سعادته بعد تكريمه في مهرجان ذا بيست كأفضل ممثل عن فئة مسلسلات الـ 15، عن شخصية ياسين الألفي بمسلسل "نعمة الأفوكاتو"، حيث أن ردود فعل الجمهور على شخصية ياسين الأفلي كانت رائعة، مشيرا إلى أن نجاحه في 2024 بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" كان تعويضًا عن مجمل أعماله الفنية.

وأكد “زيادة” في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن العمل مع محمد سامي كان من الأسباب الرئيسية لنجاحه، مضيفا أنه لن يشارك مع محمد سامي في أي من أعماله في رمضان 2025، ولكنه يتمنى أن يشارك معه في أعمال فنية قادمة.

"نعمة الأفوكاتو" من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبو رية، أروى جودة، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، سليمان عيد، ياسر علي ماهر، عماد زيادة، طارق النهري، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد دسوقي، رامي الطمباري، هدير عبدالناصر، والعمل من تأليف محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.