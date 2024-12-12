في أجواء ثلجية.. تشيلسي يهزم أستانا ويتأهل لدور الـ16 بدوري المؤتمر

واصل فريق تشيلسي الإنجليزي عروضه القوية هذا الموسم، محققًا فوزًا ساحقًا على مضيفه أستانا الكازاخي بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

أقيمت مباراة تشيلسي وأستانا في أجواء ثلجية، حيث تساقطت الثلوج على ملعب مونايتباسوفا بغزارة في درجات حرارة دون الـ11 درجة مئوية.

شهد الشوط الأول من المباراة سيطرة شبه كاملة من جانب تشيلسي، حيث افتتح التسجيل اللاعب مارك جويو في الدقيقة 14، قبل أن يضيف ألكسندر ماروتشكن لاعب أستانا الهدف الثاني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18، قبل أن يختتم ريناتو فيجا ثلاثية البلوز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 39.

ونجح فريق أستانا في تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بهدف سجله اللاعب مارين توماسوف في الدقيقة 45، لكن ذلك لم يكن كافيًا لمنع خسارة فريقه.

تشيلسي يواصل التألق ويتأهل لدور الـ16 في دوري المؤتمر الأوروبي

بهذا الفوز، حقق تشيلسي 6 انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، كان آخرها على حساب جاره توتنهام هوتسبير، وذلك تحت القيادة الفنية من المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

بفضل هذا الفوز، تأهل تشيلسي إلى دور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما حقق العلامة الكاملة.

بتلك النتيجة، عزز تشيلسي موقعه في صدارة جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد أستانا عند 4 نقاط في المركز الـ26.