الحزب العربى الناصرى: تراجع التضخم وزيادة الصادرات يعزز الاقتصاد المصرى

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى، إن تراجع التضحم وزيادات الصادرات المصرية يعزز الاقتصاد المصرى بشكل كبير، كما أنه يعزز من تراجع الأسعار في الأسواق، وتعد خطوة إيجابية تنعكس علي المواطنين بشكل إيجابي وسريع للغاية، ويؤكد نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها مصر في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو.



وأوضح “أبو العلا”، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 25% لشهر نوفمبر 2024 مقابل 26.3% لشهر أكتوبر 2024، كما انخفض معدل التضخم الشهري -0.1% لشهر نوفمبر 2024 عن شهر أكتوبر لنفس العام.



وأشار إلي أن انخفاض أسعار الحبوب والخبز بنسبة -0.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -3.0%، مجموعة الفاكهة بنسبة -0.4%، مجموعة الخضروات بنسبة -12.4%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة -0.2%، مؤكدا أن قيمة الصادرات من منتجات البترول بلغت 323.7 مليون دولار سبتمبر 2024 مقابل 313.3 مليون دولار سبتمبر 2023 بنسبه ارتفاع قدرها 146.5%.



وفى سياق منفصل، أشاد الدكتور محمد أبو العلا، بنجاح تجربة "سوق اليوم الواحد"، التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين،

وأكد محمد أبو العلا، إن أسواق اليوم الواحد، تعد نموذجًا متكاملًا لدعم التجار والمواطنين من خلال تسويق المنتجات بأسعار مخفضة للمستهلكين، إذ تقام أسبوعيًا لـ توفير السلع من المِنتج إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار، وتطرح جميع السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تصل لنحو 30% مقارنة بالأسواق الخارجية.