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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس إنتركونتيننتال.. كواليس المران الثاني للأهلي في قطر استعدادًا لمواجهة باتشوكا المكسيكي

تدريبات الأهلي في
تدريبات الأهلي في قطر
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية مساء اليوم الخميس، على ملعب الإرسال بالدوحة، استعدادا لمباراة باتشوكا المكسيكي، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال. 

ويستعد الأهلي لمواجهة باتشوكا على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت المقبل. 

وشهد مران الأهلي تركيز كبير من اللاعبين، والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، بمشاركة جميع اللاعبين. 

وعقد كولر محاضرة من اللاعبين قبل انطلاق التدريب تحدث فيها عن مباراة باتشوكا، وأهمية التركيز لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي. 

كما أجرى كولر تقسيمة قوية بين اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية الخططية استعدادا لمواجهة نصف النهائي. 

وخاض ثلاثي حراس المرمى تدريبات فنية وبدنية متنوعة. 

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