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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

منة فضالي: هناك كيمياء تجمعني بـ المخرج محمد سامي

منة فضالي
منة فضالي
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قالت الفنانة منة فضالي، أن المخرج محمد سامي يحرص دائما على أن تظهر أعماله الفنية بأفضل صورة ممكنة، مشيرة إلى أن هناك كيمياء تجمعها بالمخرج محمد سامي وتكون سعيدة بالتعاون معه لأنه مخرج متميزة.

وانضمت منة فضالي مؤخرا إلى أسرة مسلسل "سيد الناس"، والذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، في ثالث تعاون فني يجمعها مع المخرج محمد سامي بعد مسلسل "جعفر العمدة" ومسلسل "نسل الأغراب".

والمسلسل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه حول رجل بسيط من حي شعبي يواجه تحديات اجتماعية وأخلاقية كبيرة في صراعه بين الخير والشر.

"سيد النالس" بطولة كل من عمرو سعد، ريم مصطفى، إلهام شاهين، منة فضالي، أحمد رزق، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، طارق النهري، وياسين السقا، ومن إخراج محمد سامي.

منة فضالي المخرج محمد سامي سيد الناس