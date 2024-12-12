"مستقبل الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي".. أولى جلسات المؤتمر العام السادس للصحافة

تنظم نقابة الصحفيين، يوم الأحد المقبل، جلسة بعنوان "مستقبل الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.

يشارك في الجلسة الدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة البريطانية بالقاهرة، والصحفي إيهاب الزلاقي، والدكتورة رضوى عبد اللطيف، والصحفية إيمان الوراقي، وتديرها الإعلامية منى سالمان.

تُعقد الجلسة في قاعة كامل زهيري بالطابق الثالث بمقر النقابة، في تمام الرابعة عصراً.

وفي وقت سابق أعلنت نقابة الصحفيين المصريين بالتنسيق مع الأمانة العامة للمؤتمر السادس للصحافة المصرية برنامج المؤتمر، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه نخبة واسعة من المتحدثين المصريين والعرب، وممثلو الاتحاد الدولي للصحفيين.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات لأبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر، الذي شارك فيه أكثر من 1500 صحفي.

وتدشن النقابة المؤتمر بحفل افتتاح مساء السبت المقبل 14 ديسمبر بقاعة الشهداء - مسرح النقابة - وتبدأ جلسات المؤتمر في اليومين التاليين الأحد والاثنين المقبلين.

ودعت الأمانة العامة للمؤتمر جموع الصحفيين المصريين للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة كل القضايا المتعلقة بمهنة الصحافة، وأوضاعها وتحدياتها للوصول لتوصيات معبرة عن الصحافة المصرية وأوضاع الصحفيين.