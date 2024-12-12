استبعاد كولر.. القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لعام 2024

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2024.

شهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا مفاجأة مدوية، وذلك باستبعاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي.

وكان كولر تألق بشكل لافت مع الأهلي، محققًا سلسلة من الإنجازات القارية والمحلية، مما جعله أحد أبرز المرشحين للفوز بالجائزة، إلا أن «كاف» قرر استبعاده من القائمة النهائية التي ضمت كل من: سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، إميرسي فاي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوارهوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا.

استبعاد كولر من القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا

أثار قرار «كاف» استبعاد كولر صدمة كبيرة داخل النادي الأهلي وجماهيره، خاصة بعد الإنجازات التي حققها الفريق تحت قيادته، حيث توج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي، وحصد لقب الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري، كما حقق إنجازًا تاريخيًا بفوزه بكأس القارات الثلاثة ضمن بطولة إنتركونتيننتال 2024.

من المقرر، الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2024 خلال حفل جوائز «كاف» الذي يقام في مدينة مراكش المغربية يوم 16 ديسمبر الجاري.