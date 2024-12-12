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الخميس 12 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ونقيب الصحفيين يبحثان سبل التعاون

خالد البلشى واحمد
خالد البلشى واحمد المسلمانى
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استقبل أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام،  خالد البلشي نقيب الصحفيين، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الهيئة و النقابة، وتوثيق العلاقات فى مجال الإعلام والصحافة ، بما يعزز التكامل وتطبيق ميثاق الشرف .

وأشاد رئيس الهيئة، بدور النقابة، مؤكداً على أن الهيئة الوطنية للإعلام تمد يدها للتعاون مع الصحافة المصرية، وكافة أجهزة الإعلام، لتعزيز القوى الناعمة المصرية .

الجدير بالذكر أن مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، عقد اجتماعا مؤخرا  برئاسة أحمد المسلماني وبحضور كافة الأعضاء،  ووفقا لأحكام  القانون، فقد تم انتخاب خالد نوفل، وكيلا  لمجلس الهيئة الوطنية للإعلام.

خالد البلشي نقيب الصحفيين أحمد المسلماني رئيس ا للهيئة الوطنية للإعلام