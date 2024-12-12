رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ونقيب الصحفيين يبحثان سبل التعاون

استقبل أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، خالد البلشي نقيب الصحفيين، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الهيئة و النقابة، وتوثيق العلاقات فى مجال الإعلام والصحافة ، بما يعزز التكامل وتطبيق ميثاق الشرف .

وأشاد رئيس الهيئة، بدور النقابة، مؤكداً على أن الهيئة الوطنية للإعلام تمد يدها للتعاون مع الصحافة المصرية، وكافة أجهزة الإعلام، لتعزيز القوى الناعمة المصرية .

الجدير بالذكر أن مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، عقد اجتماعا مؤخرا برئاسة أحمد المسلماني وبحضور كافة الأعضاء، ووفقا لأحكام القانون، فقد تم انتخاب خالد نوفل، وكيلا لمجلس الهيئة الوطنية للإعلام.