زيارة رعوية لدار المحافظة في طرطوس برئاسة المتروبوليت باسيليوس منصور

قام المتروبوليت باسيليوس منصور، راعي أبرشية عكار الأرثوذكسية، برفقة الأسقف ديمتري شربك وكيل متروبوليت عكار في صافيتا، وقدس الأرشمندريت ألكسي نصور وكيل متروبوليت عكار في طرطوس، وبعض الآباء الكهنة من مدينة طرطوس وأعضاء المجلس الاستشاري، إضافة إلى ممثلي مدارس الأحد والكشّاف، بزيارة إلى دار المحافظة في طرطوس.

في هذا اللقاء، التقى الوفد مع الدكتور أنس عيروط، محافظ طرطوس، وبعض معاونيه، حيث قدموا التهاني والمباركة للقيادة المحلية، معبرين عن دعمهم الكامل للجهود المبذولة في خدمة المجتمع المحلي وتنمية المنطقة.

وقد تبادل الطرفان الحديث حول المستقبل المشرق الذي يتمنون تحقيقه لجميع أبناء سوريا، مشيرين إلى أهمية العمل المشترك في بناء البلاد بعد التحديات الكبيرة التي مرت بها.

كما تم التطرق إلى قضايا تهم أبناء الرعية، حيث أبدى الوفد استعدادًا تامًا للتعاون مع مختلف الجهات في تحقيق تطلعات المجتمع المحلي، خاصة في مجالات التعليم والتنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، شدد المتروبوليت باسيليوس منصور على أهمية تعزيز الروح الوطنية والتعاون بين مختلف الطوائف والمجتمعات السورية لبناء سوريا جديدة يسودها السلام والازدهار.

كما عبر عن التزام الكنيسة الكامل بالمشاركة في هذه الجهود الوطنية، مؤكدًا على استعدادها الدائم للعمل جنبًا إلى جنب مع كافة الأطراف المعنية في سبيل تحقيق السلام للمواطن السوري.