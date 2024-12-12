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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد أنور: حريص على تقديم أعمال فنية تنال إعجاب الجمهور

محمد أنور
محمد أنور
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أعرب الفنان محمد أنور عن سعادته بعد حصول مسلسله الأخير "ديبو" على جائزة أفضل مسلسل تم عرضه عبر المنصات في 2024، في مهرجان "ذا بيست"، حيث أنهم يحرص دائما على تقديم أعمال فنية تنال إعجاب الجمهور.

يشار إلى أن مسلسل "ديبو"، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.

محمد أنور مسلسل ديبو