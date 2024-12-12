المطران سفر يشارك في فعاليات أبرشية ألمانيا ويلقي محاضرة عن عيد الميلاد في مدينة غيسين

شارك المطران مار يوستينوس بولس سفر مطران زحلة والبقاع للسريان الأرثوذكس، في مجموعة من الفعاليات الروحية والثقافية في إطار زيارته لألمانيا بدعوة من المطران مار فيلكسينوس ماتياس نايش نائب بطريرك ابرشية ألمانيا كاملة، ورئيس دير مار يعقوب السروجي.

تضمنت زيارته العديد من الأنشطة في أبرشية ألمانيا، حيث زار الكنائس السريانية في مدينة غيسين.

وألقى المطران سفر محاضرة مميزة في كنيسة مار إيليا في المدينة، تناول خلالها موضوع عيد الميلاد وأبعاده الروحية والثقافية، مما لاقى اهتمامًا كبيرًا من الحضور الذين ضموا كهنة الكنيسة وعددًا من أبناء المدينة، وقد نالت المحاضرة تفاعلًا واسعًا، حيث أضاءت على أهمية هذا العيد في حياة المؤمنين في ظل التحديات المعاصرة.

كما ترأس المطران سفر القداس الإلهي في كنيسة مار برصوم، حيث شارك في الاحتفال مع المطران ماتياس نايش.

وخلال كلمته خلال في القداس، شكر المطران سفر نيافة المطران ماتياس على استقباله الحار وحفاوته، معربًا عن تمنياته للجميع بأعياد مجيدة وأوقات مليئة بالسلام والبركات.

وكانت الزيارة فرصة لتوثيق العلاقات بين الكنائس السريانية في ألمانيا، حيث استقبل المجلس الأبرشي وكافة فعاليات الكنيسة المطران سفر استقبالًا حارًا، مشيدين بمشاركته الفاعلة في تعزيز الروحانية والوحدة بين أبناء الجالية السريانية في المهجر.