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الخميس 12 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط المتهم بطمس لوحات سيارة في القاهرة

المتهم
المتهم
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تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية حال سيره بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.
 بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) ، وبمواجهتــــه اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.  
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

سسش212
سسش212
وزارة الداخلية بالقاهرة النزهة ة قسم شرطة النزهة بالقاهرة قائد سيارة بطمس لوحاتها بالقاهرة قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية