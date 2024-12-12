الأمن يضبط المتهم بطمس لوحات سيارة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها بالقاهرة وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية حال سيره بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) ، وبمواجهتــــه اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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