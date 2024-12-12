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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"كاف" يعلن القائمة النهائية لأفضل منتخب إفريقي لعام 2024

كاف
كاف
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، القائمة النهائية للمنتخبات المتنافسة على جائزة أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2024. 

وشهدت القائمة منافسة شرسة بين عشرة منتخبات قبل تقليصها إلى خمسة، ثم إلى ثلاثة منتخبات في القائمة النهائية.

استبعد «كاف» منتخبي المغرب والسودان من القائمة النهائية، مما يفتح الباب أمام المنتخبات الأفريقية الأخرى للظفر بجائزة أفضل منتخب أفريقي.

القائمة النهائية لجائزة أفضل منتخب أفريقي لعام 2024

وتضمنت القائمة النهائية، التي أعلنها «كاف»، 3 منتخبات هي: نيجيريا، كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا.

تستضيف مدينة مراكش المغربية حفل تتويج الفائز بجائزة أفضل منتخب في أفريقيا، والذي يقام يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر الجاري في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ينافس الأهلي غريمه التقليدي الزمالك على جائزة أفضل ناد في أفريقيا، بجانب صن داونز الجنوب أفريقي، بعد إعلان القائمة النهائية للظفر بجائزة النادي الأفضل في القارة السمراء.

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