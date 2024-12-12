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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إيمان العاصي: "برغم القانون" نقطة فارقة في حياتي

برغم القانون
برغم القانون
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أعربت الفنانة إيمان العاصي عن سعادتها بردود فعل الجمهور على مسلسلها الأخير "برغم القانون"، حيث إنها تفاجئت بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل، وبرغم القانون يعد بالنسبة لها نقطة فارقة في حياتها.

وأشارات إيمان العاصي، إلى أنها تتمنى أن يحصل كل من الطفل والأم على كافة حقوقهم.

حقق مسلسل "برغم القانون"، نجاحاً كبيراً بعض عرضه خلال الفترة الماضية، ولاقي أصداء واسعة بين الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا.

مسلسل “برغم القانون” من بطولة إيمان العاصى وهاني عادل ومحمد القس  ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل  وإيهاب فهمى ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام. 

ايمان العاصي مسلسل برغم القانون ليلى من مسلسل برغم القانون الفنانة إيمان العاصى