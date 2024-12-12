بوكروفسك على حافة السقوط.. روسيا تقترب من آخر خطوط الدفاع الأوكرانية

تصاعدت المعارك حول بوكروفسك، المدينة الاستراتيجية في شرق أوكرانيا، وسط تقدم القوات الروسية وتهديدها لآخر معاقل أوكرانيا في منطقة دونيتسك.

في تصريح مثير للقلق، وصف رئيس أركان الجيش الأوكراني الجنرال أوليكساندر سيرسكي القتال بـ"الشرس للغاية"، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ "قرارات غير تقليدية" للحفاظ على الدفاعات، وفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية والخرائط الميدانية، أن القوات الروسية باتت على بعد أقل من ثلاثة أميال من ضواحي بوكروفسك، مركز النقل الحيوي للجيش الأوكراني.

كما شهدت القرى والمناطق المحيطة تقدمًا روسيًا متزايدًا، مما يهدد بانهيار آخر خطوط الدفاع الأوكرانية في جنوب دونيتسك.

ورغم غموض طبيعة الإجراءات التي أشار إليها الجنرال سيرسكي، الكثير من المحللين يشيرون إلى سجل القيادة الأوكرانية في تنفيذ هجمات مفاجئة، مثل تلك التي شهدتها خاركوف وكورسك، وقد تكون هذه القرارات محاولة لاستعادة زمام المبادرة في ظل تقدم روسي متسارع.

رسائل التصعيد من موسكو

في تصعيد جديد، أطلقت روسيا صاروخ "أوريشنيك" الباليستي متوسط المدى على أوكرانيا، في خطوة اعتبرتها ردًا على استخدام كييف لأنظمة الصواريخ التكتيكية الأمريكية، ورغم أن هذا الصاروخ لم يكن مسلحًا برأس نووي، فإن تهديد موسكو باستخدامه مجددًا يعكس تصعيدًا خطيرًا في الصراع.

ويحاول الروس إحكام سيطرتهم على طرق الإمداد الحيوية إلى بوكروفسك، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لقدرة القوات الأوكرانية على الصمود.

وتعد السيطرة على المدينة، التي تشكل عقدة مواصلات رئيسية، مفتاحًا لتوسيع السيطرة الروسية نحو دنيبروبيتروفسك وإحكام قبضتها على الجنوب الشرقي من أوكرانيا.

الأفق الغامض للمعركة

مع تقدم القوات الروسية بأسرع وتيرة منذ عام 2022، يواجه الجيش الأوكراني ضغوطًا متزايدة للحفاظ على مواقع استراتيجية حاسمة، وبينما تعكف موسكو على تعزيز مكاسبها قبل أي محادثات سلام مستقبلية، يبقى مصير بوكروفسك ودور القرارات "غير التقليدية" للقيادة الأوكرانية محورًا للأنظار في الأيام القادمة.