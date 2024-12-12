دبلوماسي روسي: الحديث عن حوار بين موسكو وكييف "غير معقول"

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، إن الحديث عن حوار بين موسكو وكييف "غير معقول" نظرا لقيام الأخيرة بحظر المفاوضات مع روسيا.

أضاف ريابكوف -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية-: "استحالة إجراء مفاوضات مُحتملة يجب أن تكون واضحة للجميع طالما أن هذه المفاوضات محظورة رسميا".

وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه بمجرد أن يفهم كل هؤلاء اللاعبين الحاجة إلى معالجة الأولويات الأكثر إلحاحا أولا، فربما سيحظى الحديث عن المفاوضات مع كييف الاهتمام، مشيرا إلى أن تلك اللحظة لم تأت بعد.

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وقع في عام 2022 مرسوما أعلن فيه أن أي احتمال لمفاوضات مع إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مستحيلة".