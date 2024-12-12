مجلس كنائس الشرق الأوسط يعقد اجتماعًا بيئيًا لمناقشة تحديات التغير المناخي في المنطقة



عقد الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، البروفسور الدكتور ميشال عبس، اجتماعًا بيئيًا مع الدكتور حبيب معلوف، الكاتب والصحفي البيئي ومستشار وزير البيئة اللبناني، والدكتور داني العبيد، الخبير البيئي والأستاذ الجامعي، بحضور الأب الدكتور أنطوان الأحمر، مدير دائرة الشؤون اللاهوتية والعلاقات المسكونية في المجلس، الذي شارك عن بُعد، وذلك في مكاتب الأمانة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط في بيروت.

تداول المجتمعون في الاجتماع حول قضايا بيئية متنوعة، وكان أبرزها موضوع التغير المناخي وما له من تأثيرات سلبية على حياة الإنسان في المنطقة. كما تم مناقشة الوضع البيئي العام في الشرق الأوسط، وركز النقاش على التحديات التي تواجه المنطقة في ما يتعلق بالموارد الطبيعية والنظم البيئية.

أحد المحاور الهامة التي تم التطرق إليها كان بحث الإجراءات المستدامة اللازمة للحفاظ على البيئة في الشرق الأوسط، بما في ذلك الجهود المبذولة لحماية التنوع البيولوجي والمياه. كما تم التطرق إلى البرامج البيئية التي ينفذها مجلس كنائس الشرق الأوسط في مختلف دول المنطقة، وسبل تعزيز هذه الجهود عبر التعاون المشترك بين الكنائس والمؤسسات البيئية.

وفي ختام الاجتماع، تم زيارة مركز الإنتاج الإعلامي "منبر الكلمة" في المجلس، حيث أعرب الوفد الزائر عن تهانيه للمجلس على هذه المبادرة الإعلامية الهامة التي تعزز التوعية البيئية وتشجع على الحوار المستدام.

وقد اتفق المجتمعون على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون من خلال اجتماعات مستقبلية لمتابعة التحديات البيئية والعمل معًا من أجل إيجاد حلول فعّالة لحماية البيئة في المنطقة.