بلينكن: تأمين الأسلحة الكيماوية في سوريا ومنع عودة داعش أولوية أمريكية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ضرورة تأمين الأسلحة الكيماوية في سوريا خلال المرحلة المقبلة، وضرورة الانتقال إلى حكومة أفضل ومستقبل أكثر استقرارًا للسوريين.

وقال بلينكن في تصريحات في ختام زيارته للأردن، إن الولايات المتحدة تتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية لضمان عدم عودة تنظيم داعش، مشددًا على أهمية استمرار الدعم لهذه القوات التي لعبت دورًا رئيسيًا في منع عودة داعش، وتعمل على الحفاظ على الأمن في المناطق التي تسيطر عليها.

حول التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة، أوضخ بلينكن أن إسرائيل أعلنت أن دخولها للمنطقة العازلة مع سوريا هو "دخول مؤقت"، نظرًا لأن القوات السورية التي كانت متمركزة في المنطقة قد انسحبت، وأن إسرائيل تخشى أن يتم استبدالها من قبل الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن الهدف من هذه التحركات الإسرائيلية وعملياتها هو التأكد من عدم وقوع الأسلحة أو التجهيزات العسكرية التي تركها الجيش السوري في أيدي الإرهابيين.

وأشار بلينكن إلى أن الحوار مع دول المنطقة وغيرها من الدول يهدف لاعتماد موقف موحد لدعم الشعب السوري، لضمان تحقيق السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة.