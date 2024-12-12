تحالف الأحزاب المصرية يشيد بالجولات المكوكية للرئيس السيسي في الدول الأوربية

قال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الرئيس السيسي يعمل ليل نهار من أجل الحفاظ على الأمن القومي وسلامة الوطن والمواطن، مشيدًا كذلك بالجولات المكوكية التي يقوم بها الرئيس السيسي على العالم الخارجي، مؤكدًا أن هذا العصر أثبت أنه أكبر عصر فيه خروج للمجتمع الدولي وأكثر انفتاحا على العالم.

وأضاف النائب تيسير مطر، أن حديث الرئيس السيسي بأن "الدولة اللي بتروح مبترجعش" واقع على الجميع أن يدركه، لافتا إلى أن أهم دور من الممكن أن تقوم به كافة الأحزاب هو دعم الدولة المصرية والوعي بخطورة الوضع الإقليمي والعالمي الذي نعيشه ولاسيما بعد الأحداث الأخيرة في سوريا، وعلى الجميع أن يعلم أن أهم شيء هو الوطن وهو لابد أن يتصدر كافة الأولويات.

ولفت أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إلى أن تركيبة الأحزاب هي من كافة طوائف الشعب المصري، ومن ثم فإن انتشارها في كافة المحافظات وقدرتها على التواجد في السوشيال ميديا، يؤدي إلى زيادة الوعي تجاه ما يصدر من شائعات وتوضيح الحقائق، مشيرًا إلى أن شباب حزب إرادة جيل طوروا غرف الاجتماعات عبر المقرات الإليكترونية، وهو توجه يتعاطى مع طبيعة التغيرات التكنولوجية.

وأكد أن تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، أن عهد الرئيس السيسي شهد تعددية حزبية كبيرة على عكس العقود الماضية وهو ما يدل على المشهد الديمقراطي الذي نلمسه ونعيشه.

وعبر عن سعادته للدعم الإعلامي للأحزاب لأنها تعطي قبلة الحياة للأحزاب في عرض رؤاها وكذلك الانتشار بين الجماهير، مؤكدًا أن تحالف الأحزاب سيظل داعمًا للدولة المصرية والقيادة السياسية، ولن نحيد عن هذا الدعم، وهذا التوقيت لابد فيه من الدعم المطلق للرئيس عبدالفتاح السيسي.