نتنياهو يبحث مع سوليفان سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة بسوريا

اجتمع رئيس وزراء الاحتلال الإسرئيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان؛ لبحث الموقف في سوريا.

وذكرت صحيفة "يديعون آحرنوت" الإسرائيلية، في نسختها الإلكترونية الصادرة باللغة الإنجليزية، أن الجانبين بحثا معًا سيطرة إسرائيل المؤقتة على المنطقة العازلة في سوريا إلى أن تتمكن قوة فعالة من تطبيق اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

شدد نتنياهو على ضرورة مساعدة الأقليات في سوريا ومنع إنطلاق الإرهاب من الآراضي السورية، بحسب الصحيفة.

حضر الاجتماع أيضًا وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي.