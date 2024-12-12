ads
الخميس 12 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نتنياهو يبحث مع سوليفان سيطرة إسرائيل على المنطقة العازلة بسوريا

رئيس وزراء الاحتلال
رئيس وزراء الاحتلال الإسرئيلي بنيامين نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اجتمع رئيس وزراء الاحتلال الإسرئيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان؛ لبحث الموقف في سوريا.

وذكرت صحيفة "يديعون آحرنوت" الإسرائيلية، في نسختها الإلكترونية الصادرة باللغة الإنجليزية، أن الجانبين بحثا معًا سيطرة إسرائيل المؤقتة على المنطقة العازلة في سوريا إلى أن تتمكن قوة فعالة من تطبيق اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974.

شدد نتنياهو على ضرورة مساعدة الأقليات في سوريا ومنع إنطلاق الإرهاب من الآراضي السورية، بحسب الصحيفة.

حضر الاجتماع أيضًا وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي.

 

الاحتلال الإسرئيلي بنيامين نتنياهو جيك سوليفان سوريا