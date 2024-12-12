بعد تدهور حالته الصحية.. نبيل الحلفاوي يتصدر تريند "جوجل"

تعرض الفنان الكبير نبيل الحلفاوى لوعكة صحية، خلال الساعات الماضية، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، من ما جعل اسمه يتردد على محركات البحث "جوجل" ويتصدر الترنيد على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

وكشف المخرج عمرو عرفة عن الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوى من خلال حسابه على موقع إكس قائلًا: "ادعوا له الحالة صعبة".

وكانت قد طالبت أسرة الفنان نبيل الحلفاوي، بالدعاء له، دون الكشف عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها.

يذكر أن آخر ظهور فني للفنان نبيل الحلفاوي بفيلم "تسليم أهالي" عام 2022، من بطولة الفنان دنيا سمير غانم وهشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد وعبدالله مشرف وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.