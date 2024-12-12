شوقي غريب يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة زد في كأس الرابطة

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة زد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

يستضيف فريق غزل المحلة، اليوم الخميس، نظيره زد على ملعب استاد المحلة، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء.

تعد هذه المباراة، الظهور الأول للمدرب شوقي غريب على رأس الجهاز الفني لفريق غزل المحلة، بعد التعاقد معه خلال الأيام القليلة الماضية، خلفًا لـ أحمد عيد عبد الملك الذي قدم استقالته لمجلس إدارة النادي.

يشارك فريق غزل المحلة في بطولة كأس الرابطة بالمجموعة الثانية، التي تضم: زد، المصري، البنك الأهلي، سيراميكا كليوباترا.

تشكيل غزل المحلة لمواجهة زد في كأس الرابطة

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع : أحمد حكم - عمرو الجزار - كاستيلو

خط الوسط: عموري - توريه - بن شرقي - حميدو

وفي الهجوم: محمد حمدي زكي - عبده يحيى - محمد علي بن حمودة.