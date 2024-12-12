بايدن يمنح عفوًا لـ39 مدانًا ويخفف أحكام 1500 سجين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، المنتهية ولايته، عن قرارات بالعفو عن 39 شخصًا مدانين في قضايا غير عنيفة، إضافة إلى تخفيف أحكام حوالي 1500 آخرين ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة.

ولم يتم الكشف عن أسماء المستفيدين من قرارات العفو في الوقت الحالي.

وعادة ما يستغل الرؤساء الأمريكيون الأيام الأخيرة من ولايتهم لاتخاذ قرارات عفو، لكن نطاق العفو وتخفيف العقوبات في هذه الحالة وُصف بغير المسبوق.

وأكد البيت الأبيض أن هذا اليوم شهد أكبر عدد من عمليات العفو في تاريخ الولايات المتحدة.

قرارات العفو الأخيرة جاءت بعد أيام قليلة من إثارة الجدل بشأن عفو أصدره بايدن لصالح ابنه هانتر، الذي كان قد أُدين في قضايا مرتبطة بالمخدرات وحيازة أسلحة.

وقد أشار بايدن سابقًا إلى نيته عدم التدخل في قضايا ابنه، إلا أن قراره بالعفو أثار موجة واسعة من الانتقادات في الولايات المتحدة.

بايدن أوضح في بيان له أنه سيواصل دراسة طلبات العفو خلال الأسابيع المتبقية من فترة رئاسته.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة بُنيت على فكرة إعطاء فرصة ثانية للأفراد، مشيدًا بمن أظهروا ندمًا وسعوا للإصلاح.

وأضاف أن قراراته تهدف إلى تقليص الفوارق في الأحكام المتعلقة بالجرائم غير العنيفة، وخاصة تلك المتعلقة بالمخدرات.

وفقًا للبيت الأبيض، فإن من شملهم العفو أدينوا بجرائم غير عنيفة، بينما كان تخفيف الأحكام يخص أفرادًا قضوا فترات طويلة في السجن ونُقلوا إلى الإقامة الجبرية خلال تفشي جائحة كورونا، التي اجتاحت السجون الأمريكية بشكل كبير، حيث أصيب واحد من كل خمسة سجناء بالفيروس.