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الخميس 12 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

على مدار الـ 24 ساعة.. الداخلية تقدم تسهيلات للأشخاص ذوى الإعاقة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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قامت وزارة الداخلية بتقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الأشخاص ذوى الإعاقة للحصول على الخدمات التى تقدمها كافة جهات الوزارة من خلال تخصيص رقم الهاتف: (01126977222) بقطاع حقوق الإنسان للعمل على مدار الـ  24 ساعة لاستقبال شكاوى والتماسات الأشخاص ذوى الإعاقة ، فضلاً عن تضمن دليل الخدمات الشرطية (المقروء بطريقة برايل) لرقم الهاتف المشار إليه.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان واعتماد الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية لاسيما للأشخاص ذوى الإعاقة.

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